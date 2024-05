5 Seit Donnerstagvormittag fließt wieder sauberes Wasser in das frisch gereinigte Becken des Eckensees. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Einmal im Jahr wird der Eckensee in der Stuttgarter City abgelassen und gereinigt. Algen sind dort immer ein Problem. Die Verunreinigung durch Passanten ist hingegen besser geworden. Sie gehen mit dem künstlichen Gewässer offenbar achtsamer um.











Frühjahrsputz im Eckensee, das bedeutet: See ablassen, Feuerwehrschläuche ausrollen, Becken ausspritzen und anschließend mit großen Besen, die an Traktoren befestigt sind, den Beckenboden reinigen. Am Dienstagvormittag machten sich die für den Schlosspark zuständigen Wilhelma-Mitarbeiter dran; bis Donnerstagvormittag hatten sie bereits das Meiste geschafft. Nachdem Schlepper die herausgefischten Algen und den Schlamm abtransportiert hatten, vermeldete das Finanzministerium: „Aktuelle Reinigung beendet.“