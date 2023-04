1 Das Frühlingsfest findet in diesem Jahr wieder ganz normal statt – wie vor der Pandemie. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Am Samstag startet das Stuttgarter Frühlingsfest zum 83. Mal auf dem Cannstatter Wasen. Wer informiert sein will, bevor es losgeht, findet hier Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Preisen, Anfahrt, Regeln und Co.

Wann hat das Frühlingsfest geöffnet?

Die Tore auf dem Cannstatter Wasen stehen für Frühlingsfest-Besucher vom 22. April bis zum 14. Mai insgesamt 23 Tage lang offen. Die Öffnungszeiten variieren dabei je nach Wochentag. So hat das Frühlingsfest an Wochentagen ab 13 Uhr geöffnet, am Wochenende schon ab 11 Uhr. Montags bis donnerstags und sonntags ist das Feiern bis 23 Uhr möglich, freitags und samstags können Besucher eine Stunde länger auf dem Gelände bleiben.

Ist Parken problemlos möglich?

Die Möglichkeit, mit dem Auto zum Frühlingsfest zu fahren, ist durchaus gegeben. Es gibt in unmittelbarer Nähe zum Festgelände Parkmöglichkeiten. Wegen verschiedener anderer Veranstaltungen könnte es aber kompliziert werden.

Wie viele Festzelte stehen dieses Jahr auf dem Cannstatter Wasen?

Auf dem Stuttgarter Frühlingsfest stehen ab dem 22. April vier Festzelte bereit. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen: das Grandls Hofbräuzelt, das Göckelesmaier und das Festzelt zum Wasenwirt. Ein neues Festzelt stößt in diesem Jahr dazu: die Königsalm von Nina Renoldi.

Was ist neu auf dem Frühlingsfest?

Nicht nur die Königsalm feiert als neues Festzelt Premiere auf dem 83. Stuttgarter Frühlingsfest. Es gibt auch zwei neue Fahrgeschäfte auf dem Festgelände und eine Neuerung bei einem alten Bekannten.

Was kosten Fahrten mit Achterbahn, Riesenrad und Co.?

Die Preise für Fahrgeschäfte auf dem Frühlingsfest unterscheiden sich häufig für Kinder und Erwachsene. So zahlen Kinder für eine Fahrt mit der Achterbahn „Alpina Bahn“ etwa 5 Euro, Erwachsene zahlen 2 Euro mehr. Ähnlich ist es beim Riesenrad Bellevue, für dessen Mitfahrt Kinder 6 Euro zahlen – Erwachsene 8 Euro.

Was kosten Süßigkeiten und Snacks?

Besucher des Frühlingsfests müssen im Vergleich zu vor der Pandemie mit nur leicht angestiegenen Preisen für die Leckereien auf dem Festgelände rechnen. So kostet eine Schokobanane etwa vier Euro, für eine Bratwurst zahlen Sie rund 3,80 Euro – das sind etwa 30 Cent mehr als vor der Pandemie.

Was kostet die Maß Bier und das halbe Göckele?

Je nach Festzelt sind die Preise für die Maß Bier und das klassische halbe Göckele unterschiedlich. Bei allen ist jedoch gleich, dass die Preise im Vergleich zu denen vor der Pandemie gestiegen sind. So zahlt man im Göckelesmaier-Festzelt 13,10 Euro für die Maß Bier und 13,40 Euro für ein halbes Göckele.

Was ist auf dem Festgelände erlaubt?

Für die Feier auf dem Cannstatter Wasen gelten einige Regeln, die die Sicherheit aller Besucher gewährleisten sollen. So ist das Gelände etwa in der Nacht gesperrt und in den Festzelten gilt der Jugendschutz. Zudem sind verschiedene Gegenstände auf dem Festplatz tabu.

