Wer ab Samstag auf dem Festgelände des Cannstatter Wasen unterwegs ist, wird nicht nur auf altbekannte Fahrgeschäfte und Bierzelte stoßen. Auf dem 83. Stuttgarter Frühlingsfest gibt es gleich mehrere Neuheiten, die auf die Besucher warten.

Zwei neue Fahrgeschäfte laden nach Eröffnung des Frühlingsfests zum Besuch ein: das bunte Laufhaus „Rio“ und der Freifallturm „Fortress Tower“. Diesen erkennt man auch schon, bevor man das Gelände betritt, da er mit seinen 80 Metern Höhe weit in den Himmel ragt.

Das Riesenrad Bellevue von Oscar Bruch junior ist auf dem Frühlingsfest in Stuttgart definitiv keine Neuheit. Allerdings dreht es sich in diesem Jahr das erste Mal mit 42 neuen Gondeln auf dem Cannstatter Wasen. Wer einsteigt, kann in den neuen Gondeln eine weitläufige Aussicht über Bad Cannstatt genießen.

Auch bei den Festzelten hat sich auf dem diesjährigen Frühlingsfest etwas getan. Die „Königsalm“ von Nina Renoldi erweitert die üblichen Festzelte auf eine Gesamtzahl von vier. In dem zünftigen Zelt haben Besucher neben einer Maß Bier auch die Möglichkeit, sich ein Zehn-Liter-Fass auf den Tisch zu stellen – auch das ist eine Neuheit auf dem Frühlingsfest.

Am 22. April wird das Frühlingsfest um 12 Uhr mit dem Fassanstich in Grandls Hofbräuzelt eröffnet. Von da an können Besucher über das Festgelände schlendern und die Neuheiten des Frühlingsfests bestaunen. Wer vorab einen Einblick bekommen möchte, kann unsere Bildergalerie durchklicken.