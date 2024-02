Stuttgart sucht Flächen: Stadt: Hotels für Flüchtlinge auf Dauer zu teuer

1 Anfang Dezember 2023 wurde im Reitstadion auf dem Wasen ein Containerdorf für Flüchtlingen aufgebaut. Ende April soll es weichen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Landeshauptstadt will bei ihrer Suche nach Flächen für Flüchtlingsbauten auch das EnBW-Areal am Gaskessel in den Blick nehmen. Auf der riesigen Brache, auf der einst Kohlehalden für das Heizkraftwerk Gaisburg aufgeschüttet worden waren, wären größere Unterkünfte in Modulbauweise möglich. Grundsätzlich, so Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) auf Anfrage, müsse die Stadt „sukzessive runterkommen von Hotelanmietungen, denn diese sind auf Dauer zu teuer“.