Stuttgart-Album zur Zerstörung des Neuen Schlosses: Erinnerungen an den Bombenangriff auf Stuttgart vor 80 Jahren

6 Das zerstörte Neuen Schloss brannte lichterloh – Aufnahme vom 2. März 1944 kurz nach dem Bombenangriff. Foto: /Finanzministerium

Das Inferno liegt 80 Jahre zurück: Am 2. März 1944 haben die Alliierten 31 000 Bomben über Stuttgart abgeworfen. Fast komplett wurde das Neuen Schloss zerstört. „Die Erinnerung daran sollte uns eine Mahnung sein“, erklärt Finanzminister Danyal Bayaz.











Es war die Nacht, als in Stuttgart die Sirenen heulten, Bomben fast ohne Ende vom Himmel fielen, die Erde bebte, in den Bunkern große Angst herrschte und die Stadt brannte. Die verheerenden Luftangriffe vom 2. März 1944 zielten unter anderem auf das Neue Schloss, auf die einstige Pracht der württembergischen Herzöge und Könige. Werner Flieschhauer, ein damaliger Mitarbeiter des Schlossmuseums, schrieb seine Erinnerungen an das Inferno später so auf: „Gegen 4 Uhr brach die Kuppel mit der Krone unter gewaltigen Getöse in sich zusammen und durchschlug die Decke des großen Marmorsaals darunter. Eine riesige Feuergarbe fuhr in den Nachthimmel empor.“