Nachkriegsjahre in Stuttgart: Als in den Ruinen des Neuen Schlosses das Siechenbier schäumte

Als in den Ruinen des Neuen Schlosses das Siechenbier schäumte

Nachkriegsjahre in Stuttgart

21 Der Eingang zu den Siechenbierstuben, die sich bis 1958 im Keller der Schlossruine an der Planie befanden. Foto:

Nach dem Krieg war man erfinderisch: Die Ruine des Neuen Schlosses beherbergte im Keller bis 1958 die Siechenbierstuben. Bernd Gehweiler, Sohn des Wirtepaars, wohnte dort unten. Mit 75 Jahren kehrt er jetzt zurück – zu einer sehr emotionalen Besichtigung.











Link kopiert



Durch Luftangriffe am 21. Februar und am 2. März 1944 ist das Neue Schloss, eines der bedeutsamsten Baudenkmäler in Stuttgart, im Zweiten Weltkrieg nahezu völlig zerstört worden. Die Außenfassade hatte zwar zu Teilen den Bomben widerstanden, doch der von 1746 bis 1807 erbaute Spätbarockbau bestand nach dem Angriff nur noch aus einer leeren Hülle und drohte einzustürzen.