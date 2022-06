Behörde genehmigt neue Pläne am Flughafen

1 Am Flughafen baut die Bahn an den Tunneln für Stuttgart 21. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Bahn kann die am Flughafen für Stuttgart 21 in Bau befindlichen Tunnel so verändern, dass später einmal der Pfaffensteigtunnel der Gäubahn angeschlossen werden kann – wenn er denn gebaut wird.















Link kopiert

Das Eisenbahn-Bundesamt (Eba) hat die geänderten Stuttgart-21-Pläne am Flughafen genehmigt. Dabei geht es um den Tunnel von und zum künftigen Fern- und Regionalbahnhof auf den Fildern. An ihm wird bereits gebaut. Diese Röhren können abweichend von den ursprünglichen Plänen so verändert werden, dass später einmal der Pfaffensteigtunnel für die Gäubahnzüge angeschlossen werden kann, ohne dass die S-21-Röhren deswegen über einen längeren Zeitraum wieder außer Betrieb genommen werden müssen.

„Das Verfahren ist abgeschlossen“, sagt eine Eba-Sprecherin auf Anfrage. Die Entscheidung werde der Bahn zugestellt und zudem alsbald auf der Internetseite der Behörde veröffentlicht. Auch ein Projektsprecher bestätigt den Vorgang. Die Bahn kann nun die Abzweige des Pfaffensteigtunnels vorsorglich bauen. Ob der rund 11 Kilometer lange Tunnel zwischen Flughafen und der bestehenden Gäubahnstrecke bei Böblingen tatsächlich gebaut wird, steht noch nicht fest. Der Lenkungskreis von Stuttgart 21 soll sich bei einer Sondersitzung im Juli mit dem Thema befassen.