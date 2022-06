13 Auch im Untergrund beim Flughafen wird derzeit an Stuttgart 21 gebaut. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart 21 sollte eigentlich längst der Vollendung entgegengehen. Doch mittlerweile wird an zahlreichen Stellen über Ergänzungen oder Änderungen nachgedacht.















Die Idee zu Stuttgart 21 ist 28 Jahre alt, seit zwölf Jahren wird an dem neuen Bahnknoten in Stuttgart gearbeitet. Dabei entstehen vier neue Bahnhöfe und knapp 60 Kilometer Tunnelstrecken. Die Bahn hält eisern an ihrer Aussage fest, dass Stuttgart 21 im Dezember 2025 in Betrieb geht. Doch danach geht das große Graben weiter. Die Stadt will auf den frei werdenden Gleisflächen neue Stadtteile bauen und längst sind Ergänzungen und weitere Ausbauten des Schienenknotens in der Diskussion.

Eventuelle Erweiterungen in der Diskussion

In der wieder engagierter geführten Diskussion über Stuttgart 21 und eventuelle Erweiterungen des Milliardenprojekts tauchen häufig die gleichen Begriffe auf. An anderen Stellen laufen die Bauarbeiten noch auf Hochtouren oder haben noch nicht einmal begonnen. Wir erklären in unserer Bildergalerie, was dahintersteckt – von A wie Abstellbahnhof bis R wie Rohrer Kurve.