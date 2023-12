Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav legt sich auf die deutsche Nationalelf fest

Der Stuttgarter Angreifer bestätigt nach dem Sieg gegen Borussia Dortmund ein Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann – und auch, dass er künftig für Deutschland spielen will.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgte am Mittwoch den 2:0-Pokalsieg des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund live im Stadion – und sah dabei auch einen starken Auftritt von Deniz Undav als hängende Spitze. Der 27-Jährige befindet sich seit Wochen in überzeugender Form und steht längst auch im Fokus der Nationalelf. Undav wäre sowohl für Deutschland als auch die Türkei spielberechtigt, da er noch auf sein erstes A-Länderspiel wartet.

Das könnte sich bald ändern: Nagelsmann hat bereits Kontakt zu dem Stuttgarter Stürmer aufgenommen, wie Undav nach dem BVB-Spiel bei „Sky“ bestätigte. „Ich habe ein Telefonat mit ihm gehabt. Ich war überrascht, aber übertrieben glücklich. Ich konnte es nicht fassen, es war ein gutes Gespräch.“

Deniz Undav hat sich entschieden

In diesem legte sich Undav erstmals öffentlich fest: „Ich habe eine Entscheidung getroffen für mich selber. Ich habe ihm gesagt, dass ich auf jeden Fall die Chance ergreifen möchte, für Deutschland spielen zu dürfen – wenn ich die Chance kriege.“ Das liegt nun an Nagelsmann. Die nächsten Länderspiele stehen im März des kommenden Jahres an.