Erfahren Sie hier, wie viel Strom eine Playstation 5 beim Gaming, Streaming und im Stand-by-Modus verbraucht. Außerdem haben wir die damit verbundenen Kosten berechnet.















Über Strompreise macht man sich beim Zocken vermutlich keine Gedanken. Trotzdem ist es interessant, sich den Stromverbrauch und die -kosten einmal genauer anzusehen. Nachfolgend finden Sie einen Überblick für die Werte einer Playstation 5.

Wie viel Strom verbraucht die PS5?

Sony selbst hat den Stromverbrauch von verschiedenen Modellen der Playstation 5 auf der offiziellen Webseite der Konsole veröffentlicht. Hier sind die Werte für diverse Szenarien.

Stromverbrauch der PS5 beim Zocken

Beim Spielen eines PS5-Spiels in HD verbraucht die Konsole je nach Modell zwischen 196 und 208 Watt pro Stunde. Das entspricht 0,196 bis 0,208 kWh. Spielt man täglich 2 Stunden auf der Playstation 5, kommt man also auf einen jährlichen Stromverbrauch von 71,54 bis 75,92 kWh. Zockt man ein PS4-Spiel, sinkt der Stromverbrauch auf 90 bis 107 Watt in der Stunde. Spielt man die Spiele in UHD, kann der Stromverbrauch noch einmal um 1 bis 2 Watt stündlich ansteigen.

Playstation 5: Stromverbrauch beim Streamen

Nutzt man die Playstation 5 zum Abspielen von Streaming-Inhalten, muss man mit einem Stromverbrauch von 54 bis 56 Watt pro Stunde rechnen. In kWh umgerechnet sind das zwischen 0,054 und 0,056 kWh.

So viel Strom verbraucht die PS5 im Stand-by

Auch im Ruhemodus verbraucht die Playstation 5 Strom. Je nach Modell zieht die Konsole zwischen 0,3 und 0,36 Watt pro Stunde (0,003 kWh) im voreingestellten Stand-by-Modus. Bleibt die PS5 mit dem Internet verbunden, kommen nochmal 0,6 bis 0,9 Watt obendrauf. Der Stromverbrauch im Stand-by-Modus kann sich zusätzlich erhöhen, wenn weitere Funktionen im Ruhemodus genutzt werden. Zum Beispiel die Stromversorgung der USB-Ports.

Stromverbrauch im PS5-Menü

Befindet man sich im Menü der Playstation 5, verbraucht die Konsole zwischen 41 und 58 Watt pro Stunde. Dies entspricht einem stündlichen Stromverbrauch von 0,041 bis 0,058 kWh.

Kompletter Stromverbrauch der PS5 pro Tag

Angenommen, man zockt jeden Tag zwei Stunden ein PS5-Spiel. Zusätzlich streamt man noch zwei Stunden lang Inhalte von Twitch oder YouTube über die Playstation 5. Die restlichen 20 Stunden des Tages ruht die Konsole im Standby-Modus. So kommt man auf einen täglichen Stromverbrauch zwischen 0,56 kWh und 0,59 kWh. Daraus ergibt sich ein jährlicher Stromverbrauch im Bereich von 204,4 bis 215,35 kWh.

Was kostet das Zocken auf der PS5?

Nun, da wir den ungefähren Stromverbrauch der Playstation 5 kennen, können wir daraus die anfallen Stromkosten errechnen. Hierzu nehmen wir den durchschnittlichen Strompreis für das Jahr 2022, der laut Verivox bei 43,02 ct pro kWh lag. Diesen multiplizieren wir mit den oben genannten Werten.

Eine Stunde auf der Playstation 5 ein PS5-Spiel zu zocken, kostet zwischen 8 und 9 Cent. Spielt man ein PS4-Spiel, fallen pro Stunde etwa 3,8 bis 4,6 Cent an Stromkosten an. Das Streamen von Inhalten auf der PS5 schlägt mit 2,3 bis 2,4 Cent zu Buche. Hält man sich nur im Menü der Konsole auf, fallen pro Stunde Stromkosten von 1,7 bis 2,4 Cent an. Der Stand-by-Modus verursacht Kosten von etwa 0,1 Cent stündlich.

Gehen wir wie in unserem obigen Beispiel davon aus, dass man täglich zwei Stunden zockt, zwei Stunden streamt und die Konsole die restlichen 20 Stunden im Stand-by-Modus lässt, summieren sich die Stromkosten auf 87,93 bis 92,54 Euro im Jahr.

Stromverbrauch der PS5 selbst ermitteln

Natürlich handelt es sich bei den hier genannten Verbräuchen und Kosten um Durchschnittswerte. Falls Sie eine akkuratere Vorstellung des Stromverbrauchs Ihrer Konsole und der damit verbundenen Kosten wollen, können Sie dazu ein Strommessgerät nutzen. Dieses wird zwischen die Konsole und die Steckdose gesteckt und ermittelt dann den genauen Stromverbrauch. Den angegebenen Wert müssen Sie im Anschluss nur noch mit Ihrem aktuellen Strompreis multiplizieren.