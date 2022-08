Handy laden: So hoch sind die Kosten

Während es vor 10 Jahren noch gereicht hat, das Handy alle paar Tage zu laden, müssen moderne Smartphones mindestens einmal am Tag an die Steckdose. Bei vielen Menschen bleibt das Ladegerät daher den ganzen Tag eingesteckt. Welche Kosten dabei pro Tag und Jahr anfallen, haben wir nachfolgend beispielhaft berechnet.

Was kostet es, das Handy einmal zu laden?

Um eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen, wie hoch der Stromverbrauch und die damit einhergehenden Kosten für eine Handyladung sind, braucht man zwei Werte:

Wattstunde (Wh) Strompreis

Amperestunde (mAh) und Wattstunde geben die Batteriekapazität eines Handys an. Die Werte findet man entweder in der Bedienungsanleitung oder direkt auf der Batterie. Grob kann man sagen, je neuer das Smartphone, desto größer die Akkukapazität und damit der Stromverbrauch. Während das erste iPhone zum Beispiel eine Kapazität von 1400 mAh und 5,18 Wh hatte, liegen die Werte beim iPhone 13 mit 3240 mAh und 12,41 Wh mehr als doppelt so hoch.

Im Vergleich dazu hat das Samsung Galaxy S22 Ultra 5000 mAh und 19,25 Wh. Die Spanne zwischen dem iPhone 13 und dem Samsungs Galaxy S22 Ultra deckt die Bandbreite moderner Smartphones in puncto Verbrauch ganz gut ab. Für den Strompreis nehmen wir den aktuellen Durchschnittswert aus der Strompreisanalyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft von 37,30 Cent pro kWh.

Beispielrechnung: Kosten für eine Handyladung

Mit den drei Werten kann man nun die ungefähren Stromkosten für das einmalige Aufladen eines Smartphones berechnen. Dazu verwendet man die folgende Formel:

Wh / 1000 * 0,3730

Setzt man die Werte von oben ein, ergeben sich daraus die folgenden Kosten für eine Handyladung:

12,41 / 1000 * 0,3730 = 0,0046 Euro

19,25 / 1000 * 0,3730 = 0,0072 Euro

Fazit: So viel kostet die Handyladung

Ein modernes Handy einmal aufzuladen kostet zwischen 0,46 und 0,72 Cent, also nicht mal einen ganzen Cent pro Ladung. Auf ein Jahr hochgerechnet ergeben sich daraus Stromkosten zwischen 1,68 und 2,62 Euro. Geht man zusätzlich von einem Stromverlust von etwa 30 % pro Ladung aus, würden die Kosten zwischen 2,18 und 3,40 Euro im Jahr liegen.

Lädt man das Handy jedoch über Nacht oder lässt das Ladegerät in der Steckdose würden sich die Kosten natürlich nochmal erhöhen. Auch wer mehr als einmal am Tag lädt, muss mehr bezahlen. Will man einen genaueren Überblick über die Stromkosten, die für das Laden des Handys anfallen, sollte man den persönlichen Verbrauch selbst berechnen.

Wie kann man die Kosten selbst berechnen?

Kennt man die Batteriewerte seines Geräts und den Strompreis, kann man sich die Kosten für eine Handyladung mit der obigen Formel natürlich selbst ausrechnen. Noch genauere Werte erhält man mit einem Strommessgerät. Dieses wird in die Steckdose gesteckt und misst den tatsächlichen Verbrauch von Geräten. Solche Verbrauchsmesser kann man sich entweder bei den Verbraucherzentralen ausleihen oder selbst kaufen (Auf Amazon ansehen / ANZEIGE). Den gemessenen Wert muss man dann nur noch mit dem eigenen Stromtarif für eine kWh multiplizieren, um die genauen Kosten für eine Handyladung zu erhalten.