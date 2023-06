1 Markus Friedrich hat an der Studie zum Tempolimit mitgearbeitet. Judith Skudelny von der FDP steht dem kritisch gegenüber. Foto: /privat, Montage: Julian Kares

Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Eine Frage, die hitzig diskutiert wird. Markus Friedrich von der Uni Stuttgart sagt, fürs Klima würde es mehr bringen als gedacht. Judith Skudelny von der FDP hält dagegen, sie zweifelt die Ergebnisse seiner Studie an.









Das Umweltbundesamt hat eine Studie veröffentlicht, die besagt, dass durch ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 Stundenkilometern die Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs um 2,9 Prozent gesenkt würden. An der Studie hat auch Markus Friedrich mitgearbeitet, der Leiter des Lehrstuhls für Verkehrsplanung und Verkehrsleittechnik an der Universität Stuttgart. Die FDP zweifelt unterdessen die Ergebnisse an. Im Interview diskutiert Judith Skudelny, umweltpolitische Sprecherin der FDP in der Bundestagsfraktion sowie Stadträtin aus Leinfelden-Echterdingen, mit Markus Friedrich übers schnelle Fahren und Klimaschutz.