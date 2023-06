1 Atomkraft hat immer wieder für Demonstrationen gesorgt. Foto: Hessenauer/7aktuell.de

Der Aufsichtsrat der kreiseigenen Abfallgesellschaft AVL lenkt ein – der Schwieberdinger Bürgermeister bleibt bei seiner ablehnenden Haltung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Wohl kaum ein Thema lässt die Wellen der Emotionen so hochschlagen wie die Atomkraft. Das gilt auch für die geplante Entsorgung des schwach strahlenden Bauschutts aus dem Kernkraftwerk in Neckarwestheim auf Deponien im Landkreis Ludwigsburg. Nach jahrelangem Streit hat der Aufsichtsrat der kreiseigenen Abfallverwertungsgesellschaft AVL jetzt eingelenkt. Das wiederum sorgt für Verdruss in den Deponiestandorten Schwieberdingen und Horrheim.