1 Die Stadtbahnen der SSB sind am Donnerstag und Freitag nicht unterwegs. Foto: Andreas / Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Donnerstag und Freitag stehen bei den Stuttgarter Straßenbahnen die Züge und Busse still. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Streik aufgerufen – nicht zum ersten Mal in diesem Jahr. Wer unterwegs sein will, muss planen.











Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) sind wie andere Verkehrsbetriebe im Land am Donnerstag und Freitag Schauplatz des aktuellen Tarifkonflikts – mit spürbaren Auswirkungen für die Fahrgäste, die sich nach Alternativen umschauen müssen. Die Gewerkschaft Verdi hat die SSB-Beschäftigten am 18. und 19. April zum Streik aufgerufen. Der Ausstand beginnt nach Angaben des Verkehrsunternehmens in den frühen Morgenstunden des Donnerstags und ende mit dem Betriebsschluss in der Nacht auf Samstag.