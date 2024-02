Mobilität in Stuttgart und Region: Jede Woche Streik?

1 Auch Flugreisende waren von Streiks betroffen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Immer wieder müssen Menschen in der Region Stuttgart auf den Nahverkehr mit Bussen und Bahnen verzichten oder ihre Flugreisen verschieben. In den vergangenen Monaten wurde in der Verkehrsbranche oft gestreikt. Wie häufig war das der Fall? Eine Übersicht











Link kopiert



Erst vergangenen Mittwoch hat der öffentliche Nahverkehr in Stuttgart und Esslingen überwiegend stillgestanden, in der kommenden Woche droht erneut ein ganztägiger Streik. Die beiden Tage reihen sich ein in zahlreiche Arbeitsniederlegungen in der Region Stuttgart. Ein Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate.