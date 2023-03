Streik am Montag in Stuttgart

1 Nicht geleerte Mülltonnen sind für viele Menschen in Stuttgart ein Ärgernis. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wenn am Montag der Verkehr zum Erliegen kommt, betrifft das auch die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart. Mancherorts könnte der Müll liegen bleiben. Die Bibliotheken haben geschlossen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi haben für Montag, 27. März, einen bundesweiten Verkehrsstreik angekündigt. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) werden betroffen sein, wenn der öffentliche Nahverkehr großflächig eingeschränkt ist oder gar zum Erliegen kommt.

Unsere Empfehlung für Sie Warnstreik im öffentlichen Verkehr Nach Stuttgart fährt fast nichts mehr Bisher waren Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr und am Flughafen in Stuttgart und der Region zwar drastisch, aber ausrechenbar. Doch mit zusätzlichen Streiks bei der Deutschen Bahn wird es chaotisch.

Die AWS geht daher davon aus, dass es zu Einschränkungen kommt. So könnten städtische Abfall- und Wertstoffbehälter nicht geleert werden und der Sperrmüll mancherorts liegen bleiben, heißt es in einer Mitteilung. Ob und in welchem Umfang das Wertstoff- und das Schadstoffmobil unterwegs sein werden, ist unklar. Auch die Straßenreinigung und gegebenenfalls der Winterdienst könnten betroffen sein. Zudem sind größere Reinigungsintervalle bei den öffentlichen Toilettenanlagen und verkürzte Öffnungszeiten der öffentlichen Toiletten an der Markthalle und in der U-Bahn-Station Schlossplatz möglich. Die Deponie und der Wertstoffhof in Münster sind ganz normal geöffnet. Die anderen Stuttgarter Wertstoffhöfe sind ohnehin montags geschlossen.

Viele Kundenanfragen, lange Wartezeiten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice sind während des Verkehrsstreiks erreichbar. Wegen vieler Nachfragen ist derzeit aber mit längeren Wartezeiten am Telefon und bei der Bearbeitung schriftlicher Anfragen zu rechnen. Derzeit würden täglich etwa 850 Anfragen im Kundenservice eingehen, üblich seien etwa 500 Anfragen täglich, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Und weiter steht dort: „Aufgrund dieser Menge, verbunden mit der teils sehr schwierigen Informationslage, kann der Kundenservice auf individuelle Anfragen in Bezug auf den Streik leider nicht eingehen.“

Unsere Empfehlung für Sie Streik in Stuttgart Wie lange der Müll liegen bleibt Mitarbeiter des Stuttgarter Abfallwirtschaftsbetriebs streikten diesen Freitag erneut. Derweil quellen an manchen Straßen schon jetzt die Tonnen über.

Informationen zur Streiksituation bei der AWS und wie es danach weitergeht, veröffentlicht der Betrieb online unter www.stuttgart.de/aws-streik und über die Stuttgarter AWS-App.

Auch die Bibliotheken bleiben geschlossen

Wegen des angekündigten Streiks im öffentlichen Nahverkehr bleiben am Montag auch alle Einrichtungen der Stadtbibliothek Stuttgart geschlossen. Hinzu kommt ein Update des Bibliothekssystems. Aus diesem Grund ist die Internetseite der Stadtbibliothek voraussichtlich bis 14 Uhr nicht erreichbar. Der Katalog, Benutzerkonto, Ausleihe, Rückgabe und Verlängerung der Leihfristen sind in dieser Zeit nicht möglich. Die Anmeldung an den digitalen Angeboten der e-Bibliothek wie zum Beispiel die Onleihe funktionieren nicht. Auch nach 14 Uhr kann es noch zu Störungen und Einschränkungen kommen.