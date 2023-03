1 Alle Räder stehen still – auch am Montag in Stuttgart. Foto: Andreas Rosar

Wer am Montag in der Region Stuttgart mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, lässt sich auf ein Lotteriespiel ein. Im Gegensatz zu den bisherigen auf die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) und den Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) beschränkten Warnstreiks, wo im voraus klar fest gestanden hat, dass Busse und Bahnen dort flächendeckend still stehen, ist die Situation am Montag bisher unübersichtlich und kann sich noch in letzter Minute ändern.

Das gilt vor allem für die Deutsche Bahn, die bisher nur klar angekündigt hat, dass bundesweit keine Fernzüge verkehren. Doch was das im Regionalverkehr bedeutet, dazu gab es am Freitag noch unterschiedliche Einschätzungen. In der elektronischen Fahrplanauskunft tauchten am Freitag zunächst die Regionalzüge und S-Bahnen immer noch auf, lediglich mit der Fußnote versehen „ohne Gewähr“. Im Nahverkehr, wo im Gegensatz zum Fernverkehr grundsätzlich keine Zugbindung besteht, gibt es bei Streik auch weder Ersatz noch Entschädigung – etwa auch keine VVS-Mobilitätsgarantie.

Unübersichtliche Lage im Nahverkehr der Bahn

Dass das Thema bei der Deutschen Bahn komplexer ist, hat auch damit zu tun, dass etwa viele Lokführer nicht in der großen Bahngewerkschaft EVG organisiert sind, sondern in der Lokführergewerkschaft GDL, die an diesen Tarifverhandlungen und damit auch am Streik nicht beteiligt ist. Außerdem können bei der Bahn etwa einige wenige streikende Mitarbeiter im Stellwerk erhebliche Auswirkungen auf den ganzen Betrieb haben. Andererseits sind auch bei einigen Privatbahnen Lokführer in der EVG organisiert.

Im Gegensatz zu den bisherigen Streiks, wo etwa die S-Bahnen noch für Verbindungen nach Stuttgart sorgten, ist jedenfalls sicher, dass die Stadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum erreichbar sein wird.

VVS sagt Stillstand bei den Zügen voraus

Pessimistisch ist der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS), der praktisch keinen Verkehr mit S-Bahnen und Regionalzügen erwartet, auch nicht von privaten, nicht vom Streik betroffenen Betreibern von Zügen im Regionalverkehr. „Da in der Gewerkschaft EVG nicht nur Lokführer, sondern auch weiteres für den Bahnbetrieb unverzichtbares Personal wie Fahrdienstleiter und Stellwerksmitarbeiter organisiert ist, ist damit zu rechnen, dass auch der Bahnbetrieb der privaten Unternehmen SWEG Bahn Stuttgart und Go-Ahead Baden-Württemberg betroffen sein wird,“ sagt der VVS. Auch der private Fernzugbetreiber Flixtrain, der einige Verbindungen von Stuttgart, rechnet mit Fahrtausfällen. Die Züge von Stuttgart aus strich er im Verlauf des Freitags aus der Fahrplanauskunft und verwies auf die Busse von Flixbus.

Fernbustickets deutlich teurer und knapp

Fernbustickets des Quasi-Monopolisten Flixbus waren am Freitag für Montag zunächst noch zu bekommen – auch wenn sich beispielsweise auf der viel befahrenen Relation Stuttgart-München die Preise teilweise verdoppelten. Auf längeren Strecken wie nach Berlin gab es teilweise aber nur noch Restplätze.

Die Busse werden auch deshalb verkehren können, weil die Gewerkschaft Verdi klar gestellt hat, dass Streiks zumindest in Baden-Württemberg keine Auswirkungen wie Tunnelsperrungen haben werden. Hier gebe es eine Notdienstvereinbarung. Einzukalkulieren bei allen Fahrten auf der Straße ist nur der absehbare, massive Stau.

Flugverkehr fällt aus

Am Flughafen Stuttgart wird am ganzen Montag keiner der regulär geplanten 170 Flüge stattfinden können. Und auch wer Anschlussflüge von Frankfurt oder München hat, braucht gar nicht erst versuchen, vielleicht mit dem Auto anzureisen: An beiden Flughäfen fallen am Montag die Flüge aus, in München gilt das auch schon am Sonntag.

Taxi und Carsharing besser reservieren

Am Freitag war es noch möglich, bei der Taxizentrale Stuttgart auch zur Berufsverkehrszeit noch Fahrten zu reservieren. Auch hier galt aber die Aussage, dass es man sich auf den genauen Abholtermin nicht verlassen sollte. „Das wird ein absolut stressiger Tag. Die Straßen werden verstopft sein und ich fürchte, dass auch wir nicht die Fahrgäste gut ins Ziel bringen können“, sagt Iodanis Georgiadis, der Vorstandsvorsitzende des Stuttgarter Taxiverbands. Er empfiehlt die Vorreservierung dringend, weil dann für die Taxifahrer die Dinge besser planbar seien. Es könne aber auch telefonisch schon zu längeren Wartezeiten kommen.

Die Mobilitätsplattanbieter Freenow der in Stuttgart 500 Fahrzeuge für das Carsharing vermittelt und auch eine Taxi-App anbietet, geht von einer vierfachen Nachfrage nach Taxifahrten am Streiktag aus. „Wir sind deshalb bereits seit Mitte der Woche in Gesprächen mit angeschlossenen Fahrern und Unternehmen vor Ort, um für die Bereiche Taxi und Mietwagen mit Fahrern bestmöglich vorbereitet zu sein“, sagt der Sprecher Christof Weferling. Mit einer Rabattaktion und Gutscheinen für Neukunden will das Unternehmen vom Streik profitieren.

Busse in der Region verkehren weiter

Eine Insel ist der Busbetrieb in den Verbund-Landkreisen, der etwa von privaten Unternehmen wie Schlienz im Kreis Esslingen, Omnibusverkehr Ruoff und den Ludwigsburger Verkehrslinien (LVL) im Kreis Ludwigsburg, Pflieger im Kreis Böblingen oder Friedrich-Müller Omnibusunternehmen (FMO) im Rems-Murr-Kreis organisiert ist. Insgesamt gibt es im Verbundgebiet 40 unterschiedliche Betreiber.

Insbesondere auch einige Schnellbusse wie die Linien X10 zwischen Kirchheim/Teck und Flughafen, X20 von Waiblingen nach Esslingen und X60 von Leonberg zum Flughafen fahren planmäßig. Expresslinien, die von der SSB betrieben werden wie X2 vom Rotebühlplatz nach Leonberg, X4 von Degerloch nach Nürtingen sowie X7 von Degerloch nach Harthausen fallen hingegen ebenfalls aus.

Bus-Minimalbetrieb in Stuttgart und Esslingen

Auch in Stuttgart gibt es einen Bus-Restbetrieb. Zwischen Feuerbach, Sommerrain, Schmiden oder Untertürkheim sind die Linien 53, 54, 58 und 60 weiter in Betrieb. Auch die lokalen Linien 64 zum Frauenkopf, 66 innerhalb Sillenbuchs und 90 rund um Korntal und Weilimdorf fahren weiter. Dasselbe gilt für den Zackebus nach 21 Uhr.

Trotz des Streiks der SVE verkehren auch in Esslingen wie in den anderen Umlandkreisen die Linien privater Betreiber. Die Linie 73 zwischen Degerloch und Neuhausen fährt ebenso wie die zum Esslinger Bereich gehörenden Linien 119 nach Denkendorf und 120 Richtung Neuhausen, 122 zum Flughafen oder 130 und 131 Richtung Heumaden.

Über den Schurwald fahren noch ein paar Linien wie die Linien 106 und 114 Richtung Baltmannsweiler beziehungsweise Aichwald. Richtung Plochingen verkehrt die Linie 140 unverändert.

Letzte Rettung Fahrrad

Eine ganz andere Alternative schlägt der VVS ganz offiziell vor: Man könnte sich mit dem VVS-Radroutenplaner auch Fahrradverbindungen ausrechnen lassen: „Auf einfache Weise kommt man so zu einer Routenempfehlung an den Arbeits- oder Ausbildungsplatz, auch in der Stadt Stuttgart“, heißt es. Die Wetterprognosen sind aber mit Niederschlag und Kälte zurzeit für den Montag eher ungünstig.