Am 29. April 2019 fand das Unvorstellbare für Heilbronn statt. An dem Morgen jenes Frühlingstages fuhr mit fast 50 Minuten Verspätung der ICE 715 aus Köln in den Hauptbahnhof ein. Nach langem Ringen und Einsatz lokaler Politiker wurde die Stadt für sieben Monate für den Fernverkehr geöffnet und die erste Bahn als ein Ereignis gefeiert. In dem kurzen Zeitraum fand dort die Bundesgartenschau statt. Um den Ansturm von 2,3 Millionen Menschen bewältigen zu können, hatte man die Genehmigung, auch ICE in die Stadt zu leiten.