19 Mit dem Gleisarbeitsfahrzeug werden die Materialien zur Baustelle gebracht. Die Arbeiter bringen auf der Leiter die neue Beleuchtung an den Tunnelwänden an.

Noch bis zum Ende der Sommerferien ist die S-Bahn-Stammstrecke in Stuttgart gesperrt – es verkehren keine Züge. Doch was geschieht eigentlich im Tunnel zwischen Hauptbahnhof und Österfeld? Ein Einblick.









Wo sich sonst täglich Tausende von Fahrgästen tummeln, herrscht derzeit gähnende Leere. Bereits am Treppenabgang wird hinter den verschlossenen Türen deutlich, dass die Haltestelle Schwabstraße außer Betrieb ist. Anstatt wie üblich bequem mit der Rolltreppe führt der Weg hinab ausschließlich über die lange Treppe, auf den Bänken am Bahnsteig tummeln sich lediglich einige Arbeiter in ihrer Pause. Noch bis zum 9. September ist die Stammstrecke der S-Bahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof bis Österfeld gesperrt. „Wir stellen derzeit die Weichen für die Digitalisierung der Bahn in Stuttgart“, erklärt Christian Boffini, der Teamleiter für die Tunnelnachrüstung der DB-Projekt Stuttgart-Ulm GmbH.