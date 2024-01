Strategische Inkompetenz: Wenn sich der Partner absichtlich dumm stellt

1 Wie geht das noch mal mit dem Einkaufen? In sozialen Netzwerken schreiben viele Frauen, dass sie ihren Männern jeden Gegenstand erklären müssen. Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xKinomasterskayax

Die Spülmaschine sieht aus, wie Kraut und Rüben, weil ausnahmsweise der Mann fürs Einräumen zuständig war? Strategische Inkompetenz nennt sich ein Phänomen, bei dem sich Menschen dumm anstellen, um unliebsamen Aufgaben aus dem Weg zu gehen.











Link kopiert



In einem Tiktok-Video erstellt eine Frau eine Einkaufsliste für ihren Mann. Fein säuberlich schneidet sie Bilder von den gewünschten Waren aus und klebt sie auf ein großes Blatt Papier – damit bei dem Einkauf auch wirklich nichts schief gehen kann. Andere Frauen schreiben, wie sie einem Mann einen Eisbergsalat auf den Einkaufszettel gemalt haben und er trotzdem einen Kohlkopf gebracht hat. Manche Frauen sagen, sie schreiben den Einkaufszettel extra in der Reihenfolge, in der ihr Mann auch den Supermarkt ablaufen wird. Die Videos mit dem Hashtag #strategischeinkompetenz gingen im vergangenen Jahr in sozialen Netzwerken viral.