5 Nach dem Wasserrohrbruch in der Gablenberger Hauptstraße ist erst einmal Schadensbegrenzung angesagt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Und wieder kommt es zu einem Wasserrohrbruch – diesmal mitten in Gablenberg. Die Hauptstraße bleibt wohl bis zum Nachmittag gesperrt.

Stuttgart - Ein Wasserrohrbruch sorgt im Stadtteil Gablenberg am Donnerstagmorgen für einige Behinderungen – denn ausgerechnet die Hauptachse ist betroffen. „Es gibt eine Sperrung der Gablenberger Hauptstraße, die noch andauert“, so Polizeisprecherin Ilona Bonn am Morgen. Die Mitarbeiter der Netze BW arbeiten am Problem.

Es dürfte recht hoher Sachschaden entstanden sein. Laut Polizei rief ein 57 Jahre alter Passant gegen 4.15 Uhr bei der Polizei an und meldete, dass Wasser aus der Straße und dem Gehweg austrete. Als eine Streife der Polizei in der Gablenberger Hauptstraße eintraf, stand das Wasser bereits 15 Zentimeter hoch.

Eine 20 Zentimeter dicke Leitung ist geborsten

Schlimmer noch: Eine benachbarte Wohnung und vier Keller sind geflutet worden. Nachdem der Notdienst des Wasserversorgers Netze BW die Haupthähne abgedreht hatte, pumpte die Feuerwehr das Wasser in der betroffenen Wohnung und den Kellerräumen ab.

Nach Angaben der Netze BW war eine 20 Zentimeter dicke Leitung in der Gablenberger Hauptstraße gegen 4 Uhr auf Höhe des evangelischen Kindergartens geborsten. Seit 6 Uhr laufen die Reparaturarbeiten. „Rund 40 Haushalte sind derzeit vom Wassernetz abgeschnitten“, sagt Netze-BW-Sprecher Hans-Jörg Groscurth, „für sie stellt die Netze BW Mineralwasser in Flaschen bereit.“ Für den Nachmittag rechnen die Fachleute damit, die Leitung wieder in Betrieb nehmen zu können.

Wassermassen außer Kontrolle

Die Gablenberger Hauptstraße bleibt, bis die Reparaturen abgeschlossen sind, im Abschnitt zwischen der Klingen- und Schlösslestraße gesperrt. Dadurch wird nicht nur der Autoverkehr, sondern auch der Linienverkehr der Busse der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) beeinträchtigt. Die Polizei empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Erst am Tag zuvor hatte es im Stuttgarter Westen einen größeren Wasser-Zwischenfall gegeben. In der Breitscheidstraße hatte ein Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebs einen Hydranten öffnen wollen – worauf plötzlich eine Wasserfontäne unkontrolliert in die Höhe geschossen war. Spektakuläre Rohrbrüche hatte es in den letzten Wochen öfter gegeben – im April sogar am Hauptbahnhof.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.