1 Zu schattig, zu kalt, zu viel Asphalt: Sitzkiesel in der Dorotheenstraße. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Früher wurde in der Dorotheenstraße geparkt. Jetzt soll dort gesessen werden. Nur leider sitzt dort niemand. Das städtische Mobiliar lädt nicht dazu ein. Beobachtungen aus angrenzenden Läden









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Möblierung der Dorotheenstraße mit Sitzkieseln und Stufenbänken ist ein Gesprächsthema- nicht erst seit dort die ersten Beschädigungen aufgetreten sind. Doch so beliebt das Thema ist, so unbeliebt ist offensichtlich das Mobiliar, um das es geht. Ein Leser, der in einem Brief kund tat, dass er die von der Stadt versuchsweise aufgestellten Sitzkiesel „ausgesprochen ästhetisch und die neuartigen Sitzbänke ausgesprochen originell“ findet, steht mit seiner Ansicht nach dem bisher Gehörten recht alleine da. Und auch er ist von dem Freiluftmobiliar nicht vollständig überzeugt: „Die fehlenden Lehnen finde auch ich merkwürdig“, schreibt er. Das Beste an der Sache sei, dass jetzt weniger Parkplätze die Innenstadt verschandelten.

Skater fühlen sich von den neuen Sitzmöbeln angezogen

Dem kann sich das Team Peloton anschließen, das im Dorotheenquartier Fitnessgeräte verkauft – mit unverstellter Aussicht auf den besagten Sitzmöbelstreifen am Karlsplatz. Die Kurzzeitparkplätze, die an dieser Stelle weggefallen seien, brauche es wirklich nicht, sagt eine Mitarbeiterin. Viel schöner wäre es, eine Fußgängerzone zu haben. Allerdings eine richtige! Und nicht diesen mirakulös möblierten Asphaltstreifen, für den sich nur die Skater interessierten. Und das unüberhör- und unübersehbar. „Also wirklich, was soll das sein?“, fragt die junge Frau von Peloton und zieht die Augenbrauen hoch.

Robert Weinreich vom benachbarten Wohndesign-Geschäft Architare kann die Frage nicht beantworten. Er rätselt selbst und hat auch schon seine Kollegen zurate gezogen. „Ich kann den Sinn nicht nachvollziehen“, sagt der Designexperte. Die neuen Freiluftmöbel seien optisch nicht ansprechend und passten stilistisch überhaupt nicht zu den Bänken auf dem angrenzenden Karlsplatz.

Ein gefährlicher Standort für Kinder?

Dort sitzen an diesem strahlend schönen Dienstagnachmittag etliche Leute. Auf der Dorotheenstraße sitzt niemand. „Da sitzt überhaupt nie jemand“, sagt Weinreich, der eine perfekte Aussicht auf die Szenerie hat. Parkplätze wären ihm lieber als das, was die Stadt dort einfach so hingestellt hat. Er könnte sich allerdings auch mit einer Fußgängerzone nach dem gepflasterten Vorbild des Dorotheenquartiers anfreunden. „So aber hat man das Gefühl, direkt auf dem Asphalt zu sitzen“, sagt er. Noch dazu sei das gefährlich, vor allem für Kinder. Tatsächlich endet die Fahrbahnmarkierung in nächster Nähe zu den neuen Bänken. Und dann hat der Design-Verkäufer doch noch eine Idee, wozu die seltsamen Gitterbänke gut sein könnten: „Im Sommer kann man vielleicht darauf grillen.“

Unsere Empfehlung für Sie Debatte um Stadtmöblierung Stuttgarts Rolling Stones In der Dorotheenstraße experimentiert die Stadt mit Sitzkieseln und neuartigen Bänken. Man darf es als missglückt betrachten, kommentiert Jan Sellner.

Das Urteil eines Gastronomen, der nicht genannt werden möchte, fällt gnädiger aus. „Ich finde es super, dass die Blechlawine vor dem Karlsplatz weg ist“, sagt er gut gelaunt und zeigt auf große alte Fotografien in seinem Lokal, die autofreie Straßen zeigen. „So hat das mal ausgesehen.“ Über die Kiesel und Bänke sieht er da gnädig hinweg.

Stuttgart eifert Barcelona nach

Die Stadt verweist derweil auf den Versuchscharakter. „Der Karlsplatz ist ein Pilotstandort“, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Man beobachte dort, wie die Sitzkiesel von der Bevölkerung angenommen würden. „Wir wollen durch diesen Ansatz zum Verweilen und Spielen einladen.“ Die neuartigen Sitzmöglichkeiten sollten die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt verbessern. Barcelona dient dabei als Vorbild. „Dort funktionieren die Sitzkiesel sehr gut“, sagt die Sprecherin. Nach anfänglicher Skepsis würden sie gut angenommen. „Wir hoffen, dass wir auch in Stuttgart gute Erfahrungen sammeln.“ Dann könnten die Sitzkiesel auch an anderen Standorten in der Stadt ausgerollt werden. Der Gesprächsstoff wird also nicht ausgehen.