Stadtjäger fängt in Hofen invasive Art: Erfolgreiche Jagd auf Waschbären am Max-Eyth-See

Erfolgreiche Jagd auf Waschbären am Max-Eyth-See

Stadtjäger fängt in Hofen invasive Art

8 In diesem Vogelschutzgebiet am Max-Eyth-See wurden nun vier Waschbären gefangen. Foto: Iris Frey

Laut der Stadtverwaltung wurden vier der Tiere gefangen. Auch in anderen Teilen der Landeshauptstadt gebe es zunehmend Probleme und Schäden durch Waschbären.











Die vor drei Jahren beim Max-Eyth-See gesichteten Waschbär-Eltern haben drei Junge bekommen. Das teilten die beteiligten Ämter auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Nun sind nach Angaben des Amts für Umweltschutz und dem Ordnungsamt vier der Tiere im Vogelschutzgebiet auf der Halbinsel des Max-Eyth-Sees gefangen worden. Ob das Quartett anschließend getötet wurde, darüber wurden keine Angaben gemacht. Die Behörden teilten jedoch mit, dass die meisten in Stuttgart gemeldeten Fälle von Waschbär-Vorkommen private Grundstücke und Häuser beträfen. Die Betroffenen würden dann an die Stadtjäger verwiesen. In der Regel werde innerhalb der Stadtgebiete mit einer Falle gejagt, „der Abfang“ erfolge mit der Schusswaffe. Übersetzt heißt das, die Tiere werden anschließend getötet.