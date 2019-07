Stadtgestaltung in Stuttgart

1 Auf den hier rot markierten Flächen soll einst das neue Rosensteinviertel entstehen. Foto: DB Bahnprojekt Stuttgart Ulm/Kilgus

Die Arbeitsgemeinschaft ASP/Köber hat den städtebaulichen Wettbewerb für das geplante Rosensteinquartier für sich entschieden. Die Entscheidung des Preisgerichts fiel allerdings nicht einstimmig aus.

Stuttgart - Es soll mit bis zu 7500 Wohnungen das größte Neubaugebiet Stuttgarts werden: das Rosensteinquartier auf den Gleisflächen des heutigen Hauptbahnhofs. Gebaut werden soll es nach den Entwürfen der Arbeitsgemeinschaft ASP Architekten und Köber Landschaftsarchitektur. Eine aus Stadtplanern, Architekten und Stadträten zusammengesetzte Jury unter Vorsitz des Städteplaners Franz Pesch kürte den Entwurf von ASP/Köber am Montag zum Sieger des offenen städtebaulichen Wettbewerbs für den neuen Stadtteil.

Die Arbeitsgemeinschaft Laux Architekten/Terra Nova Landschaftsarchitektur, deren Entwurf am Endpunkt des Stuttgart-21-Areals am Übergang zur Mittnachtstraße einige Hochhäuser platziert hatte, musste sich wie schon in der ersten Runde des Wettbewerbs mit dem zweiten Platz begnügen.

Der Siegerentwurf überzeugte das Preisgericht nach den Worten des Juryvorsitzenden Pesch mit der Idee eines transparenten Quartiers, das sich zum geplanten Gleisbogenpark hin öffne, und dem großen Angebot an Freiräumen für die Nachbarschaft. Auch das auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtete Konzept mit Fotovoltaikanlagen auf den Hausdächern, einer Energiespeicheranlage und dezentraler Wärmegewinnung mittels Wärmepumpen sei zukunftsweisend. Gleichwohl fiel die Entscheidung der Jury nicht einstimmig aus: Elf Preisrichter votierten für den Siegerentwurf, sechs hätten gern den zweitplatzierten Büros den Vorzug gegeben.