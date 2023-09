1 Die Polizei ermittelt nach der Auseinandersetzung. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Hettich

Ein Streit an einem Stand der Grünen auf dem Göppinger Stadtfest soll am Sonntag in eine körperliche Auseinandersetzung gemündet sein. Was ist bekannt?











Auf einem Stadtfest in Göppingen sollen am Sonntag Mitglieder der Grünen und der AfD aneinander geraten sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichten, wurden dabei offenbar zwei Personen verletzt, darunter eine Landtagsabgeordnete der Grünen.