1 Das Freibad Rosental in Vaihingen bleibt bis zum 12. September geöffnet. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wegen der angekündigten sommerlichen Temperaturen kann in Vaihingen zwei Tage länger als ursprünglich geplant unter freiem Himmel geschwommen und geplanscht werden. Was die Hallenbäder betrifft, gibt es gute und schlechte Nachrichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die diesjährige Freibadsaison in Stuttgart endet im Freibad Sillenbuch, dem Höhenfreibad Killesberg und im Inselbad Untertürkheim am Sonntag, 10. September. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Aufgrund der für den Start der kommenden Woche angekündigten sommerlichen Temperaturen verlängern die Stuttgarter Bäder die Saison im besucherstärksten Freibad in Rosental um zwei Tage, also bis zum 12. September. Nach Saisonschluss werden die Freibäder winterfest gemacht, und das Personal beginnt im Anschluss mit der Inbetriebnahme der Hallenbäder.