Angesichts der drastisch ansteigenden Corona-Fallzahlen und Hospitalisierungen hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, wieder kostenlose Corona-Tests für alle anzubieten. Denn laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn brauche es Zeit, bis das Impfen seine Wirkung entfalten kann. Bis dahin sollen die Schnelltests helfen, die Lage in den Griff zu bekommen. Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens reichen Schnelltests als Zugangsvoraussetzung aber nicht mehr aus. Denn dort, wo noch nicht 2G gilt, wird nun meist ein PCR-Test benötigt. Werden die Kosten dafür ebenfalls übernommen?

Sind PCR-Tests weiterhin kostenpflichtig?

Tatsächlich umfasst das Angebot der wiedereingeführten Corona-Tests nur Antigen-Schnelltests. Jedem Bürger steht ab sofort wieder mindestens ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu. PCR-Tests bleiben für asymptomatische Personen aber weiterhin kostenpflichtig.

Wann ist ein PCR-Test kostenlos?

Die Kosten für einen PCR-Test werden nur dann übernommen, wenn ein Arzt oder das Gesundheitsamt diesen anordnet. Eine Ausnahme wird in Bayern für Stillende, Schwangere und Personen mit einer medizinischen Kontraindikation gegen das Impfen gemacht, wie das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in einer Pressemitteilung schrieb. In Baden-Württemberg sind einige Personengruppen ganz von der PCR-Testpflicht und 2G-Regelung ausgenommen. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Artikel: Was bedeutet die Alarmstufe in Baden-Württemberg?

