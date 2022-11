1 Neujahr 2022: Die Polizei bekommt es in der Innenstadt mit Randalierern zu tun. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Gibt es nach zwei Corona-Ausfällen wieder einen „normalen“ Jahreswechsel? In Stuttgart ist ein Böllerverbot zumindest für den Schlossplatz absehbar.















Link kopiert

Man kann die Frage offenbar nicht früh genug stellen: Gibt es wieder ein normales Silvester in der Stadt? Nach zwei Jahren der Corona-Ausgangsbeschränkungen und Feuerwerksverkaufsverbote stehen die Zeichen allgemein wieder auf Lockerungen – doch nicht überall. Auf dem Schlossplatz soll es auch diesmal ein Böllerverbot geben. Die Stadt hat bereits im August eine Million Euro für eine zentrale Silvesterfeier bewilligt.

Das hat eine Stadtsprecherin am Wochenende auch der Nachrichtenagentur dpa bestätigt, die eine Umfrage unter den Städten in Baden-Württemberg gemacht hat. In den vergangenen Jahren sei der Schlossplatz stets kein schöner Ort gewesen, heißt es: „Der Platz war überfüllt, Feuerwerkskörper wurden unkontrolliert abgeschossen, einzelne Personen wurden angegriffen, es kam zu sexuellen Übergriffen.“ Dazu gab es 18 bis 20 Tonnen Abfall, der in Stuttgart insgesamt an Silvester anfalle.

Zurück ins Jahr 2019: Lasershow statt Böller

Exzesse und Randale spielten sich besonders in der Millenniumsnacht ab – mit Sachbeschädigungen und Verletzten. Auch danach hatte es Jahr für Jahr ähnliche Szenen gegeben. Deshalb gab es zum Jahreswechsel 2019/2020 erstmals ein Böllerverbot für den Schlossplatz – und stattdessen eine Lasershow mit Unterhaltungsprogramm. Danach folgten zwei Silvesternächte mit Coronabeschränkungen.

Für dieses Jahr wären alle Optionen wieder offen. Doch auch diesmal soll es in Abstimmung mit der Polizei wieder eine Sperrzone für Feuerwerkskörper und Alkohol in einem begrenzten Bereich des Stadtzentrums geben. Die Zone im Cityring ist überdies ja auch als Messerverbotszone im strittigen Gespräch. Mit der neuen Show ist die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart beauftragt. Ein Feuerwerk soll es nur als virtuelle Projektion auf dem Neuen Schloss geben.

Das Jahr 2022 begann mit Randale

Allerdings: Auch ohne wilde Böllerei im Bereich Schlossplatz hatte die Polizei zuletzt alle Hände voll zu tun. Zum Start ins Jahr 2022 eskalierte die Lage, als ein Pulk mit gewaltbereiten jungen Männern auf den abgesperrten Schlossplatz drängen wollte und die Polizeikräfte mit Böllern provozierte. Es gab Verletzte und zahlreiche Festnahmen. Mit Hilfe von Polizeireitern wurden Königstraße und Nebenstraßen geräumt – die zunächst johlende Menge hatte sich verstreut.