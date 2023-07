1 Horst Stegmaier und seine Tiere haben eine schlimme Silvesternacht hinter sich. Foto: Werner Kuhnle

Weil an Silvester neben einem Kuhstall in Erdmannhausen Feuerwerk gezündet wird, springen die Tiere wild umher. Das hat tragische Folgen. Der Landwirt ist geschockt – und macht auf ein Problem aufmerksam.









Silvesterfeuerwerk und Tiere, diese Kombination verträgt sich in den seltensten Fällen. Besonders Tragisches spielte sich an diesem Jahreswechsel in Erdmannhausen ab, wo Kühe in einem Stall aufgrund der Böllerei in Panik gerieten. Zwei der Tiere brachen sich ein Bein, ein weiteres das Becken. Alle drei mussten am Morgen von ihrem Leid erlöst und getötet werden.