Andreas Hennings (hen) ist Redakteur der Gemeinschaftsredaktion im Landkreis Ludwigsburg, in dem er auch aufwuchs. Er war zunächst ab 2006 sieben Jahre lang Mitarbeiter der Lokalsport-Redaktion der Marbacher Zeitung und sammelte in dieser Zeit zusätzlich journalistische Erfahrung bei der Süddeutschen Zeitung, beim Magazin „German World“ in Los Angeles, bei den Stuttgarter Nachrichten, bei der Deutschen Hockey Zeitung, beim Gäuboten in Herrenberg und bei der Bietigheimer Zeitung. Nach seinem crossmedialen Studium im Bereich Angewandte Medien volontierte er beim Schwarzwälder Boten. Er blieb der Redaktion Schwenningen treu, ehe er 2016 in seine Heimat zur Marbacher Zeitung zurückkehrte. Seither ist er hier - inzwischen als Teil der Gemeinschaftsredaktion Kreis Ludwigsburg – als Lokal- und Lokalsportredakteur tätig. Seine Hobbys sind Reisen, Radtouren und Fußball-Groundhopping.