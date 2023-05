1 Fabian Benko (links, im Duell mit Kickers-Verteidiger Cedric Guarino) und die SG Sonnenhof Großaspach stehen vor der Vize-Meisterschaft. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der SG Sonnenhof Großaspach fehlt noch ein Punkt, um sich für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga zu qualifizieren. Da aus Hessen der FC Gießen verzichtet, dürfte es nur zu dem Duell der Vizemeister aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz/Saar kommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Evangelos Sbonias blieb am vergangenen Samstag hartnäckig. Der Trainer der SG Sonnenhof Großaspach wollte nach dem 1:1 im Spitzenspiel der Fußball-Oberliga bei Meister Stuttgarter Kickers nichts von der Aufstiegsrunde wissen: „Damit beschäftige ich mich erst dann, wenn wir dafür qualifiziert sind.“ Zwei Spieltage vor Schluss spricht jedoch alles für eine Teilnahme des ehemaligen Drittligisten an den Aufstiegsspielen. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellendritten 1. CfR Pforzheim. Und es wäre eine große Überraschung, wenn das Sbonias-Team den rechnerisch noch fehlenden Punkt nicht schon an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen Schlusslicht Freiburger FC einfahren würde. Am letzten Spieltag geht es für die SG am 27. Mai (15.30 Uhr) zum FC Holzhausen. Pforzheim spielt noch bei der Sport-Union Neckarsulm und gegen den Offenburger FV.