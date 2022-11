1 Alexandra Stark-Ociepka (links) und ihre Tochter Lea sind fertig mit den Vorbereitungen. Foto: Simon/Granville

In Kornwestheim eröffnet eine Filiale für gebrauchte Kleidung für Babys und Kinder. Dahinter steckt ein Familienbetrieb: Alexandra Stark-Ociepka kümmert sich gemeinsam mit ihren Mann und der Tochter um den Laden.















Link kopiert

Für Alexandra Stark-Ociepka ist es die lang ersehnte Rückkehr. In Kornwestheim ist sie aufgewachsen, lebt ein Teil ihrer Familie – und dort ist nun auch ihr zweiter Laden beheimatet. Seit diesem Mittwoch hat ihr Geschäft „Kids & More“ geöffnet, das sich auf Second-Hand-Kleidung, gebrauchtes Spielzeug und ähnliche Dinge für Kinder spezialisiert hat.

Neben der neuen Filiale in der Ludwig-Herr-Straße in Kornwestheim führt die gelernte Arzthelferin schon seit etlichen Jahren einen Laden für gebrauchte Kinderbekleidung. Los ging es dort 2009. Ihr Antrieb ist ihr Spaß an Mode: „Ich bin schon immer gerne auf Kleidermärkte gegangen“, sagt Stark-Ociepka. Ihre Mutter hat sie schließlich dazu ermuntert, ihren Traum vom eigenen Modegeschäft zu verwirklichen. So entstand die erste Filiale im Keller ihres Wohnhauses in Asperg.

Nach wie vor ein reiner Familienbetrieb

In der Zwischenzeit ist „Kids & More“ gewachsen und in Unterriexingen zu finden. Noch immer ist es allerdings ein reiner Familienbetrieb, betont die Geschäftsführerin nicht ohne Stolz in ihrer Stimme. Ihr Ehemann Stefan hat seinen früheren Job an den Nagel gehängt, um seine Frau zu unterstützen. Mit der neuen Filiale in Kornwestheim steigt jetzt auch ihre Tochter Lea Ociepka beruflich voll mit ein. „Es steht schon seit Längerem fest, dass ich das machen möchte“, sagt die Einzelhandelskauffrau.

Das Geschäft mit Second-Hand-Sachen für Kinder läuft so gut wie noch nie. „Es geht stetig nach oben“, sagt Alexandra Stark-Ociepka. Bei vielen habe ein Umdenken stattgefunden, dass es nicht immer neue Klamotten sein müssen. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist gewachsen. Wegen der Pandemie und einem Mangel an Helfern sind Flohmärkte seltener geworden. Gleichzeitig müssen einige derzeit stärker denn je aufs Geld achten. Das alles beschert dem Familienbetrieb eine wachsende Kundschaft.

Auch eine Anlaufstelle für den Ankauf

Neben Kleidung für Jungen und Mädchen bis Größe 164 sind in dem neuen Laden in der Ludwig-Herr-Straße Spielzeug, Bücher, Kinderwagen – und sitze, sonstiges Babyzubehör und einiges mehr zu bekommen. Auch einen Second-Hand-Bereich für Frauenmode ist dort – wie auch in Unterriexingen – eingerichtet. „Die eine oder andere Kundin möchte gerne auch für sich selbst stöbern“, erklärt die Geschäftsführerin. Eine Anlaufstelle ist der neue Laden außerdem für diejenigen, die gebrauchte Kleidung zum Ankauf anbieten möchten. Geöffnet ist er immer dienstags bis samstags.