1 Solche Wuchshüllen aus Plastik sollen nicht mehr verwendet werden. Foto:

Das Landratsamt Ludwigsburg will verhindern, dass Mikroplastik aus alten Baumwuchshüllen in die Nahrungskette gelangt. Doch das ist gar nicht so einfach.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - In den Weltmeeren treiben riesige Mengen von Plastik – sie stellen für Mensch und Natur gleichermaßen ein Gesundheitsrisiko dar. Kleinste Partikel der Kunststoffe gelangen über die Nahrungskette in die Organe. Ein gerne verdrängtes Thema, das Behörden und Umweltorganisationen nun aber immer stärker in den Fokus rücken. Neuerdings widmet sich auch die Forstverwaltung des Landkreises Ludwigsburg dieser Problematik, denn auch im Wald – der mit 11,4 Millionen Hektar immerhin ein Drittel der Gesamtfläche Deutschlands ausmacht – gibt es eindeutig feststellbare Mengen von Mikroplastik.