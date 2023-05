Omikron bringt Schulen in große Not

1 Reichen Schnelltests aus? Viele fordern PCR-Tests an Schulen. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Zahl der Schulklassen, die wieder per Fernunterricht lernen müssen, hat sich binnen einer Woche mehr als vervierfacht. Lehrerverbände fordern Strategien vom Land, wie der Schulbetrieb weiter geführt werden soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Gewisse Ermüdungserscheinungen kann Michael Mittelstaedt nicht verhehlen. „Ich war noch nie so hin- und hergerissen“, wie die aktuelle Coronalage zu bewerten sei, sagt der Vorsitzende des baden-württembergischen Landeselternbeirats. Dass man im Land die Schulen so lange wie möglich offenhalten will, „das muss man unterschreiben“, das findet er schon. „Ich wundere mich aber, wie im Moment überhaupt noch Unterricht stattfinden kann“, bei so vielen Einschlägen durch die Omikron-Variante unter den Schülern und Lehrern.