Der Königsbau und seine Arkaden: Ein Treffpunkt und auch ein Tatort.

Der Königsbau am Schlossplatz ist auch ein Treffpunkt für ein mitunter problematisches Publikum. Am Montagabend hat es wieder einen Übergriff gegeben.









Diesmal ist eine anscheinend wertvolle Goldkette der Auslöser. Das Schmuckstück am Hals eines 31-Jährigen, der sich am Montag gegen 20.15 Uhr in den Arkaden des Königsbaus aufhält, lockt eine Gruppe dreier Männer und einer jungen Frau an. Die führen nichts Gutes im Schilde – sondern versuchen den Mann zu berauben. Der Versuch scheitert an dessen Gegenwehr – doch die Polizei hat nun einen weiteren Fall unter der Rubrik: Tatort Königsbau.