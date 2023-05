1 Die Königsbau-Passagen sind Schauplatz eines polizeilichen Ermittlungsfalls. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Zwei Räuber schlagen an einem Verkaufsstand am Stuttgarter Schlossplatz zu. Sie entkommen mit einem teuren Beutestück – doch könnten sie womöglich nachträglich geortet werden?









Man kann nicht behaupten, dass es ein abgelegener Ort ist, an dem unbekannte Räuber zugeschlagen haben: An einem Verkaufsstand in den Königsbau-Passagen in der Stuttgarter Innenstadt haben sie am Mittwoch gegen 18.20 Uhr eine 28-jährige Verkäuferin beraubt. Laut Polizei erbeuteten die Täter das iPhone 14 der Frau – obwohl es mit einer Kordel am Handgelenk gesichert war. Der Wert der Beute wird mit etwa 1200 Euro angegeben. Die dunkelhäutigen Täter hatten die Frau zuvor in ein Gespräch verwickelt – dann griff einer rigoros zu, bis die Kordel riss. Anschließend rannten beide davon.