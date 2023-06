1 Die Polizei nahm mehrere Tatverdächtige fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Nachdem ein 32-Jähriger bei den Königsbau Passagen in Stuttgart brutal niedergeschlagen worden war, hat die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Wohl mit Erfolg: Drei Tatverdächtige wurden jetzt festgenommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Polizeibeamte haben am Donnerstag drei Männer im Alter von 19, 20 und 23 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, am Sonntagmorgen an den Königsbau Passagen in Stuttgart-Mitte an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, bei der ein 32-jähriger Mann niedergeschlagen und schwer verletzt worden war.