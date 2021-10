1 Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einfach und nachhaltig Schimmel aus Fugen entfernen. Die wichtigsten Tipps im Überblick. Foto: Nadisja / Shutterstock.com

Auch wenn das Badezimmer regelmäßig geputzt wird, kann es vorkommen, dass sich an der einen oder anderen Ecke mal Schimmel bildet. Dieser entsteht vor allem in den Fugen der Badfliesen. Hat sich Schimmel in den Fugen erst einmal gebildet, ist er oft schwer zu entfernen oder bildet sich nach wenigen Wochen erneut. Kein Wunder, denn das Badezimmer bietet durch das warme und feuchte Klima optimale Bedingungen für Schimmel.

Im Gegensatz zu Schmutzflecken oder Kalk erkennen Sie Schimmel in den Fugen daran, dass dieser oft schmierig oder in Form von schwarzen Punkten auftritt. Ist das der Fall, sollten Sie bei der Reinigung etwas anders vorgehen. Die folgenden Punkte erleichtern das nachhaltige Entfernen von Schimmel in den Fugen:

Zahnbürste verwenden: Mit einer Zahnbürste, einem grobborstigen Pinsel oder einer normalen Bürste fällt die Reinigung deutlich einfacher als mit einem Schwamm. Gerade bei rauen Fugen kann es passieren, dass sich Schwammreste lösen und an den Fugen hängen bleiben. Das richtige Reinigungsmittel: Am besten eignen sich Schimmelentferner auf Chlorbasis (Hier auf Amazon kaufen / Anzeige). Chlorfreie Reiniger sind ebenfalls im Handel erhältlich, allerdings unterscheiden sich diese je nach Inhaltsstoffen im Wirkungsgrad. Alternative Hausmittel: Ebenfalls gut zur Entfernung von Schimmel in den Fugen eignet sich Wasserstoffperoxid. Eine leichte Lösung mit 5 Prozent reicht aus, um die Pilzsporen nachhaltig abzutöten. Weitere Alternativen sind Brennspiritus und Reinigungsalkohol. Diese Mittel haben zwar eine sehr gute desinfizierende Wirkung, sodass der Schimmel auch nachhaltig abgetötet wird, allerdings keine bleichende, weshalb leichte Flecken zurückbleiben können. In diesem Fall sollte anschließend mit einem normalen Badreiniger nachgeholfen werden. Weitere Hausmittel sind Essigessenz und Zitronensäure. Diese haben zwar ebenfalls eine desinfizierende Wirkung, allerdings etwas abgeschwächter, als die oben genannten Mittel. Bei dauerhafter Anwendung können Fugen rauer und eine erneute Schimmelentfernung erschwert werden. Backpulver, Natron oder Soda können ebenfalls angewendet werden, um Schimmel aus den Fugen zu entfernen, indem mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 3:1 eine Paste angerührt und auf die betroffenen Fugen aufgetragen wird. Einwirken lassen: Bei einem Schimmelbefall in den Fugen sollten Sie das Reinigungsmittel Ihrer Wahl entsprechend der Gebrauchsanweisung einwirken lassen. Hausmittel sollten dabei länger einwirken als die klassischen Mittel zur Schimmelentfernung. Flüssige Mittel, die sich schnell verflüchtigen, sollten dabei mithilfe eines Tuches auf die Fugen gelegt werden. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers. Gründlich nachspülen: Nach dem Einwirken sollte gründlich mit heißem Wasser nachgespült werden. Gründlich trocknen: Achten Sie anschließend darauf, dass die Fugen gut trocknen und lüften Sie das Badezimmer auch nach der Reinigung der Fugen weiterhin.

Schimmel aus Silikonfugen zu entfernen, ist in der Regel etwas schwieriger, da sich dieser meist in das Material reinfrisst und so vor Reinigungsmitteln geschützt ist. In diesem Fall sollten Sie die Reinigung im Abstand von einigen Tagen mit verlängerter Einwirkzeit mehrmals anwenden. So kann der Schimmel auch nachhaltig in Silikonfugen unschädlich gemacht werden. Dunkle Flecken lassen sich dabei allerdings nicht immer gänzlich entfernen. Gesundheitlich sind diese zwar unbedenklich, wer sich allerdings daran stört, kann diese natürlich auch vom Fachmann erneuern lassen.

Nicht selten entsteht Schimmel in den Fugen auch nach einer gründlichen Reinigung Wochen oder Monate später erneut, weswegen Sie auch auf eine Vorbeugung achten sollten: