Wärmebrücken entstehen oft an Fenstern. Langfristig ist die Folge nicht selten Schimmel. Was Sie tun können, erfahren Sie hier.

Fenster bieten Schimmel ideale Bedingungen. Warme und feuchte Luft kühlt hier rasch ab, was dazu führt, dass diese weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Als Resultat bildet sich Kondenswasser, welches sich an den Fensterdichtungen absetzt und so langfristig ideale Bedingungen für Schimmel bietet (1).

Schimmel an Fensterdichtungen erkennen

Schimmel erkennen Sie meist an dunklen und stockigen Flecken. Neben den Fensterdichtungen sind oft auch Fensterrahmen und Fensterbank betroffen. In der Regel bildet sich Schimmel dann gerne in den Eckbereichen des Fensters. Besonders häufig betroffen sind Fenster in Bädern, Küchen und Dachfenster. Sobald Sie Schimmel entdeckt haben, sollte dieser zeitnah entfernt werden. So lässt sich das Risiko eines erneuten Befalls erheblich reduzieren.

Schimmel an Fensterdichtungen entfernen

Prinzipiell lassen sich die Schimmelflecken selbst in der Regel recht einfach entfernen. Schwieriger gestaltet sich eher die langfristige Entfernung. Bleiben Sporen zurück, kommt der Schimmel in der Regel innerhalb weniger Wochen oder Monate wieder. Gehen Sie daher wie folgt vor:

1. Fensterdichtungen vorreinigen:

Als Erstes müssen die betroffenen Stellen vorgereinigt werden. Hierfür genügt lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel. Reinigen Sie die Fensterdichtung nun mit einem Schwamm (weiche Seite) vor.

Wichtig: Wenn auch umliegende Bereiche am Fenster betroffen sind, sollten diese ebenfalls vorgereinigt werden.

2. Schimmelsporen eliminieren:

Damit der Schimmel nicht erneut entsteht, müssen nun die verbliebenen Sporen abgetötet werden. An Fensterdichtungen funktioniert das am schonendsten durch Desinfektion oder über den pH-Wert. Mittel der ersten Wahl sind hier Chlorreiniger, hochprozentiger Alkohol, Essig- oder ein anderer Säurereiniger.

- So gehen Sie vor:

Tragen Sie am besten Handschuhe und gehen Sie sparsam mit dem Mittel ihrer Wahl um, damit das Material der Fensterdichtungen geschont wird. Gute bzw. nachhaltige Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn der Reiniger fein und auch um den Bereich der betroffenen Stellen herum aufgesprüht wird. Wischen Sie anschließend leicht mit einem sauberen und weichen Schwamm über die eingesprühten Bereiche.

Schimmel vorbeugen - Die wichtigsten Tipps

Das Entfernen von Schimmel an den Fensterdichtungen ist somit zwar nicht aufwendig, allerdings sollten auch die möglichen Ursachen betrachtet werden. Neben einer allgemein schlechten Dämmung sind es vor allem sogenannte Wärmebrücken (größere Temperaturunterschiede), die Schimmel begünstigen. Diese können zwar durch das Mauerwerk selbst entstehen, aber auch eine nicht vollständig abdichtende Fensterdichtung selbst kann Schimmel fördern. Dann ist oft ein kalter Luftzug an den Spalten der geschlossenen Fenster zu erkennen.

Ebenfalls überdacht werden sollte das eigene Heiz- und Lüftverhalten, denn Schimmelsporen kommen auch natürlich in der Luft vor. Überschüssige Feuchtigkeit durch zu niedrige Temperaturen und/oder zu seltenes Lüften setzt sich dann zwangsweise an Oberflächen ab. Wie warm eine Wohnung sein sollte, haben wir in diesem Beitrag für Sie zusammengefasst. Schwere Vorhänge vor den Fenstern können Schimmel ebenfalls begünstigen.

Fazit:

Schimmel an Fensterdichtungen entsteht durch Kondenswasser, das sich bei kühler Luft absetzt. Zur Entfernung sollten betroffene Stellen zunächst vorgereinigt und anschließend mit geeigneten Mitteln wie Chlorreiniger, Alkohol oder Essig behandelt werden, um Schimmelsporen abzutöten. Vorbeugend helfen regelmäßiges Lüften, angemessenes Heizen und die Vermeidung von Wärmebrücken.