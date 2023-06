1 Eine Abbildung im „Wirtembergischen Hof-Calender“ von 1790. Sie soll die älteste Illustration des Schäferlaufs sein. Foto: Simon Granville

Otmar Schelling ist Markgröninger mit Leib und Seele – und somit auch dem Schäferlauf verbunden. Besonders zeigt sich das in seiner Sammlung.









Alles fing damit an, dass Otmar Schelling einen Stapel Postkarten, 15 bis 20 Stück, irgendwo im Haus seiner Eltern fand. Die alten Karten zeigten Motive vom Schäferlauf und sonstige Ansichten von Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) . Vor 45 oder 50 Jahren war das. So genau weiß es Schilling nicht mehr. Was andere als Plunder abgetan und weggeworfen hätten, faszinierte Schelling – und weckte seine Sammelleidenschaft.