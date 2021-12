1 Schokolade trifft Impfpass. Foto: / Ritter

Der Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch beteiligt sich an der Aktion #ZusammenGegenCorona. Gibt es die besondere Tafel zu kaufen?















Waldenbuch - Die Impfkampagne der Bundesregierung hat bislang nicht ausreichend gezündet, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nun haben mehr als 150 Unternehmen ihre Griffel gespitzt und selbst eine Aktion gestartet, um die bislang Ungeimpften umzustimmen. Unter dem Schlagwort #ZusammenGegenCorona werben die Unternehmen mit abgeänderten Firmenslogan für die Impfung.

Dabei sind sehr lustige Werbesprüche entstanden wie zum Beispiel „Impfen lohnt sich“ (Lidl), „Respekt, wer sich impfen lässt“ (Toom), „Come impf and find out“ (Douglas), „Dann geh’ doch zum Impfen!“ (Netto), „Freude am Impfen“ (BMW), „Impfen: Da weiß man, was man hat“ (Persil), „Impfen ist großer Sport“ (Sky), „Auf diese Impfung können Sie bauen“ (Bausparkasse Schwäbisch Hall) oder „Impfen, ich liebe es“ (McDonald’s).

Auch der Schokoladenhersteller Ritter Sport aus Waldenbuch beteiligt sich an der Aktion. Zu sehen ist eine Tafel Schokolade, deren Verpackung wie ein gelber Impfpass gestaltet ist, auf dem zwei Corona-Impfungen eingetragen wurden. „Impfstoff – Erst piksen, dann knuspern“ steht auf der Tafel, darunter der Werbespruch „Quadratisch. Praktisch. Geimpft.“

Ritter Sport hofft, dass sich mehr Menschen impfen lassen

Das Motiv, sich an der Kampagne zu beteiligen, beschreibt die Presseabteilung wie folgt: „Wir hoffen, die Aktion trägt dazu bei, die Impfquote insgesamt zu erhöhen, um damit sowohl in den Krankenhäusern als auch im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben besser durch den Winter zu kommen.“ Man sehe die Impfung als ein wirksames Mittel vor schweren Verläufen der Krankheit. Im Haus biete man Betriebsimpfungen an und freue sich über die sehr hohe Impfquote von 90 Prozent. „Das teilen wir gerne auch mit der Öffentlichkeit.“

In den sozialen Medien ist das Echo geteilt. Ritter Sport vermeldet „ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen positiven und negativen Kommentaren“. Boykottaufrufe nimmt man in Waldenbuch gelassen: Man respektiere die Impfentscheidung jedes einzelnen und hoffe, „dass eine Kaufentscheidung für unsere Schokolade aufgrund ihrer Qualität und unseres Nachhaltigkeitsengagements erfolgt“. Die Bitte einer Twitter-Nutzerin, diese Tafel tatsächlich zu produzieren, verneint das Unternehmen auf Nachfrage: „Wir zeigen damit auf Ritter-Sport-typische Weise unsere Haltung, das ist alles.“