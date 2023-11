Restauranttest SW34 in Stuttgart-Fasanenhof: Jakobsmuscheln mit Trüffel in der Kantine de luxe

6 Ambitionierte Köche im SW34: Stephan Schurig (links) und David Sünder Foto: /Julian Rettig

Das SW34 im Gewerbepark Fasanenhof öffnet sich nun auch abends für ein nicht betriebszugehöriges Publikum. Zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es eine hochwertige Frischeküche.











Wohl dem, der eine gute Kantine hat. Die gibt es! Die von Vector in Weilimdorf zum Beispiel ist eine der besten der Republik, aber sie ist ja auch „Made by Traube Tonbach“. Die des Technologieunternehmens GFT im Fasanenhof ist aber auch nicht schlecht. Seit 2016 ist sie am Start, und obwohl man sich von Anfang an auch nicht betriebszugehörigen Gästen geöffnet hat, gibt es dort erst seit diesem Sommer zusätzlich Abendservice. Dadurch, dass mehr Leute im Homeoffice seien, habe sich das Publikum mit der Zeit gewandelt, sagt Adone Corradi, der in der Küche des SW34 begonnen hat und seit zwei Jahren Geschäftsführer ist. Gefragt sei das Restaurant nicht nur von Mitarbeitern anderer Firmen im Gewerbepark, sondern auch von Messebesuchern sowie Gästen der nahe liegenden Hotels – und aktuell für Weihnachtsfeiern.