Restaurant Maerz in Bietigheim-Bissingen: Der Sternekoch Benjamin Maerz ist auch ein exzellenter Burgermeister

Benjamin Maerz kocht mehrgängige Menüs in seiner Küche und brät dort gleichzeitig die Pattys für seine Burger. Foto: /Simon Granville

Benjamin Maerz findet, dass es Zeit ist für mehr Realismus in der Haute Cuisine. In seinem Restaurant in Bietigheim-Bissingen bietet er ein Menü auf Sterne-Niveau an – und Hamburger. Die Brioches werden allerdings mit edlen Zutaten belegt.











Krisen sind zwar schlecht, aber sie fördern offenbar die Kreativität. Bei Benjamin und Christian Maerz vom Hotel Rose in Bietigheim-Bissingen führten die Corona-Lockdowns zu einer Geschäftsidee: Damals fing Benjamin Maerz an, Burger zu braten – erst als Beschäftigungstherapie und Take-away, mittlerweile im zweiten Lokal neben dem seit zehn Jahren mit einem „Michelin“-Stern dekorierten Restaurant. Burgermeister ist sein Spitzname in der Küche, auch wenn er fürs Gourmetmenü heimischen Stör à la Plancha mit gebrannter Sahne und Shio Dashi zubereitet. „Es wird Zeit für ein bisschen mehr Realismus am Genusshimmel“, erklären die Brüder den Schritt zu Fast Food, das zusätzlichen Betrieb bringt.