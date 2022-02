1 Was tun, wenn der Test nach der Quarantänezeit noch positiv ist? Foto: Helen Sushitskaya / shutterstock.com

Was ist zu tun, wenn ein Corona-Test an Tag 10 der Quarantäne immer noch positiv ist? Diese Frage beantworten wir im Artikel.















In Baden-Württemberg wird schon seit geraumer Zeit auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger bei der Einhaltung der Quarantänevorschriften gesetzt. Die Gesundheitsämter nehmen in der Regel keinen Kontakt mehr mit den Betroffenen auf. Aus diesem Grund sind die Vorgaben der Corona-Verordnung von Baden-Württemberg zur Quarantäne bindend. Diese schreibt 10 Tage Absonderung für Infizierte und Kontaktpersonen vor.

Frühestens ab dem 7. Tag kann man sich freitesten, sofern seit 48 Stunden keine Symptome mehr aufgetreten sind. Nun ist aber eine Infektion in vielen Fällen nach 10 Tagen noch nicht überstanden. Viele Isolierte sind auch an Tag 10 oder darüber hinaus weiter positiv. Da in den offiziellen Informationsangeboten des Landes und Bundes keinerlei Informationen zu diesem Umstand zu finden sind, haben wir beim Sozialministerium nachgefragt, was Betroffene tun müssen.

An Tag 10 noch positiv: Das ist zu tun

Wer sich an Tag 7 freitesten will und erneut ein positives Testergebnis hat, der muss laut einem Sprecher des Sozialministeriums Baden-Württemberg so lange in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt. Das gilt auch, wenn an Tag 10 ein Test gemacht wird und dieser wieder positiv ausfällt. Der Stichtag für die Beendigung der Quarantäne ist dann nicht Tag 10, sondern der Tag, an dem schließlich ein negatives Ergebnis vorliegt.

Muss man sich nach 10 Tagen freitesten?

Nein, grundsätzlich besteht keine Pflicht, sich nach Ablauf der zehntägigen Quarantänezeit zu testen, wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mitteilt. Die Isolierung endet nach Tag 10. Allerdings empfiehlt die BZgA auch, bis zu 14 Tage nach der Quarantäne den Kontakt mit anderen einzuschränken und bei Treffen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um das Restrisiko einer Ansteckung zu verringern.

