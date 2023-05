10 Prinz William, Prinzessin Kate, Herzogin Sophie und Prinz Edward auf der Terrasse des Buckingham Palace. Foto: AFP/JONATHAN BRADY

Bei den Gartenpartys im Buckingham Palace haben die Gäste die Chance auf Smalltalk mit den Royals. Empfangen werden sie von den Wales' und den Edinburghs – dem neuen Dreamteam im Dienst der Krone.









Keine Zeit, die Füße hochzulegen – für die Windsors ging nach dem langen Krönungswochenende der Terminstress weiter. Der Buckingham Palace lud am Dienstag zu einer seiner traditionellen Gartenpartys. In den Sommermonaten veranstaltet das britische Königshaus immer wieder Nachmittagtees im Schlosspark. Eingeladen sind Menschen, die sich durch ihr ehrenamtliches Engagement verdient gemacht haben. Wer Glück hat, hat die Gelegenheit für einen kurzen Smalltalk mit einen Mitglied der royalen Familie. Kommt man nicht in diesen Genuss, bleiben köstliche Sandwiches, hervorragender Tee und die einmalige Atmosphäre.