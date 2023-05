4 König Charles III., Königin Camilla und die anderen „working Royals“ auf den Stufen des Throns im Buckingham Palace. Foto: AFP/HUGO BURNAND

Das offizielle Krönungsfoto ist da – und es birgt ein modisches Rätsel: Hatte Prinzessin Kate für die Krönung etwa zwei Kleider?









In Großbritannien ist ein langes royales Wochenende zu Ende gegangen. Krönung am Samstag, sonntags „Big Lunch“ und „Coronation Concert“, am Montag dann noch der Ehrenamtstag „The Big Help Out“ – das Vereinte Königreich hatte drei Tage lang ein straffes Programm. Sozusagen als letzten Akt veröffentlichte der Buckingham Palace am Montagabend die offiziellen Krönungsporträts von König Charles III., Königin Camilla und ihrer Familie.