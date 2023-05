49 Bernhard Markgraf von Baden und seine Frau, Markgräfin Stephanie, vor der Westminster Abbey in London. Foto: Haus Baden/privat

Nach der Krönung von König Charles III. in London ist Bernhard Markgraf von Baden zurück in Salem. Wie der 52-Jährige und seine Frau Stephanie die Feierlichkeiten erlebt haben.









Als zwei von rund 2300 Gästen haben Bernhard Markgraf von Baden und seine Frau, Markgräfin Stephanie am Samstag die Krönung von König Charles III. hautnah in der Westminster Abbey in London miterlebt. „Das uralte Krönungsritual strahlte eine besondere, zeitlose Faszination aus“, sagte der 52-jährige Markgraf in einem am Dienstag veröffentlichten Pressestatement. „Die historische Tiefe war allgegenwärtig und für alle greifbar.“