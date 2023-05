18 Am Baggerloch: Prinzessin Kate und Prinz Louis. Foto: AFP/DANIEL LEAL

Prinz Louis war voller Eifer bei der Arbeit: Emsig schob der Fünfjährige Schubkarren hin und her und schaufelte Sand hinein. Am Montag nach der Krönung von König Charles III. waren die Britinnen und Briten dazu aufgerufen, sich am „Big Help Out“ zu beteiligen, und sich für andere zu engagieren. Die Familie Wales ging mit gutem Beispiel voran: Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Louis halfen in Slough im Süden Englands bei der Verschönerung eines Pfadfinderlagers.