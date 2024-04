1 Rund 500 Beschwerden über DAZN haben die Verbraucherschutzzentralen in Deutschland vergangenes Jahr erfasst. Foto: imago images/Claudio Grassi/LaPresse via www.imago-images.de

Der Sport-Streamingdienst DAZN hatte seine Abopreise vor zwei Jahren teilweise verdoppelt. Nun haben Verbraucherzentralen eine Klage eingereicht.











Hunderte Abonnenten hatten sich beschwert, nun haben Verbraucherschützer eine Klage gegen DAZN eingereicht. Der Grund seien die die Preiserhöhungen des Streamingdienstes für das Abo in den Jahren 2021 und 2022. DAZN habe in den vergangenen Jahren für viel Unmut bei Verbraucherinnen und Verbrauchern gesorgt, teilte der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) am Dienstag mit.