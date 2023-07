Einsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof

1 Die Polizei setzte gegen einen Randalierer Pfefferspray ein (Archivbild). Foto: imago images/Eibner/EIBENR/DROFITSCH via www.imago-images.de

Dem nächtlichen Publikum in der Stadt ist nicht nur zum Feiern zumute. Im Hauptbahnhof bekam die Polizei alle Hände voll zu tun.









Feierstimmung und Partylaune in der Stadt können sich oft auch schnell ins Gegenteil verkehren – das musste jedenfalls die Bundespolizei im Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen, wo in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe junger Menschen gebändigt werden musste. Die Randalierer hatten es gegen 0.15 Uhr auf einen Lebensmittelshop am Querbahnsteig abgesehen, dessen Mitarbeiter Feierabend machen wollte.